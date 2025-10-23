نيويورك تايمز: الصين لديها مفاعلات نووية تعادل ما يملكه باقي العالم

قالت صحيفة نيويورك تايمز: إن الصين تتفوق على الولايات المتحدة فى الطاقة النووية، وتحديدًا ما يتعلق ببناء المفاعلات النووية، مشيرة إلى أن واشنطن التي كانت متقدمة من قبل تحاول الآن اللحاق ببكين التى لديها مفاعلات قيد الإنشاء تعادل تقريبا ما يمتلكه باقى العالم أجمع.

المفاعلات النووية قيد الإنشاء

وذكرت الصحيفة أن الصين تتجه بسرعة نحو أن تصبح الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النووية، حيث يبلغ عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء بها ما يقارب عدد مفاعلات بقية دول العالم مجتمعة. وبينما تُعرف بكين بهيمنتها على مجال الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، فإنها تشيد أيضًا محطات نووية بوتيرة استثنائية. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتجاوز القدرة النووية للصين قدرة الولايات المتحدة، أول دولة استخدمت الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وتقول نيويورك تايمز: إن العديد من مفاعلات الصين مستمدة من تصاميم أمريكية وفرنسية، إلا أن الصين تغلبت على تأخيرات البناء وتجاوز التكاليف التي أعاقت الجهود الغربية لتوسيع نطاق الطاقة النووية.

تقنيات الجيل القادم النووية

وفى نفس الوقت، تواصل الصين توسيع آفاقها، وحققت إنجازات في تقنيات الجيل القادم النووية التي استعصت على الغرب. كما تستثمر البلاد بكثافة في الاندماج النووي، وهو مصدر للطاقة النظيفة لا حدود له، إذا ما استطاع أحد ترويضه.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الهدف النهائي لبكين يتمثل في أن تُصبح موردا للطاقة النووية للعالم، لتنضم إلى الدول القليلة النادرة، ومنها لولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، التى تمتلك قدرة على تصميم وتصدير بعض من أكثر الآلات تطورًا على الإطلاق.

ونقلت نيويورك تايمز عن مارك هيبس، الخبير مؤسسة كارنيجي للسلام ومؤلف كتاب عن البرنامج النووي الصيني، قوله: إن الصينيين يتحركون بسرعة فائقة، وهم حريصون جدًا على إظهار للعالم أن برنامجهم لا يمكن إيقافه.

المخاوف بشأن تغير المناخ

وتشير الصحيفة إلى ان الطاقة أصبحت ساحة معركة جيوسياسية فى ظل تنافس الولايات المتحدة والصين على الهيمنة العالمية. فقد وضعت الولايات المتحدة، وخاصة في عهد الرئيس ترامب، نفسها كمورد رئيسي للوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم. في المقابل، تهيمن الصين على تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، وترى أن الطاقة المتجددة هي سوق المستقبل الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.

وهناك تزايد فى الاهتمام العالمى بالطاقة، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، حيث لا تصدر المفاعلات النووية انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري، على عكس محطات الفحم والغاز، ويمكنها إنتاج الكهرباء على مدار الساعة، على عكس طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

