خارج الحدود

ترامب يعلن موعد لقائه مع الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب أنه سيجتمع مع الرئيس الصيني بعد أربعة أسابيع، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين.

 

أهداف الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني 

وأشار ترامب إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة ملفات التجارة، الأمن الإقليمي، والعلاقات الثنائية، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات تخدم مصالح البلدين.

 

التوترات بين الصين والولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يثير الاجتماع اهتمامًا واسعًا من قبل المراقبين الدوليين والأسواق المالية، خاصة مع التوترات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة حول قضايا اقتصادية واستراتيجية.

في وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الصينية، واشنطن بالالتزام بمبدأ الصين الواحدة ومعارضة استقلال تايوان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت وکالة آنا الإخباریة، أن بكين أعربت عن رفضها الشديد لما تضمنه البيان الثلاثي بشأن تايوان، معتبرة ذلك تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.

