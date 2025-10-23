الداخلية السورية: اعتقال خلية كانت تخطط لاغتيال ناشطين وإعلاميين في اللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس، عن اعتقال خلية كانت تخطط لاغتيال ناشطين وإعلاميين في اللاذقية.

الشرع يكشف كلفة إعادة إعمار سوريا ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: إن تكلفة إعادة إعمار ما دمره نظام بشار الأسد خلال فترة الحرب تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، ما يستدعي دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي.

واعتبر الشرع في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS NEWS الأمريكية، أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكد الرئيس الشرع أن "سوريا تستحق أن تعيش بسلام وأمن، وأن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

وشدد على أن بلاده ستكون منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها، مشيرا إلى أن "سوريا تستحق أن تعيش بسلام وأمن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

أحداث الساحل والسويداء

وبشأن أحداث الساحل والسويداء، بين الشرع أن هذه مسألة داخلية يجب أن تُحلّ قانونيًا، والدولة ملتزمة بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين، من أي طرف كان.

وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، قال الشرع: "سوريا لم تستفز إسرائيل منذ وصولنا إلى دمشق، ولا تريد أن تشكّل تهديدًا لها أو لأي دولة أخرى"، مؤكدًا أن استهدافها للقصر الرئاسي لم يكن لإيصال رسالة "بل إعلان حرب، لكن سوريا لا ترغب في خوض الحروب".

وشدد الشرع على وجوب انسحاب إسرائيل من أي نقطة احتلتها بعد الثامن من ديسمبر.

