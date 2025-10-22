الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية على سوريا تستهدف ريف ‫درعا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا، فيتو

أفادت وكالة الإخبارية السورية، مساء اليوم، أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف شمال غرب قرية كويا بريف ‫درعا الغربي، تزامنا مع إطلاق رشقات نارية.

 

إسرائيل تنفذ ضربات على سوريا

وقالت الوكالة، إن قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، مشيرًا إلى أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة.

 

وجاء الانتهاك الجديد ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، ولا سيما ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن، ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

 

توغل قوات الاحتلال فى قربة جملة بالعارضة

وكانت قوات الاحتلال توغلت في 4 أكتوبر الجاري في قرية جملة بمنطقة العارضة، بخمس آليات عسكرية ونفذت اعتقالات.

 

وقالت وسائل إعلام سورية حينها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من القرية خلال العملية، وأقامت حاجزًا مؤقتًا على مدخلها قبل انسحابها باتجاه نقطة الجزيرة الواقعة غربي معرية.

 

كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 30 سبتمبر الماضي، على أطراف قرية عابدين الواقعة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انشقاق زياد زهر الدين قنصل سوريا فى دبي عن نظام أحمد الشرع، والخارجية تعلق (فيديو)

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية كويا درعا جيش الإحتلال الإسرائيلي قرية جملة حوض اليرموك

مواد متعلقة

لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي

مكتب نتنياهو يعلق على صفقة تسليم "جبل دوف ومزارع شبعا" لسوريا مقابل الجولان

جيش الاحتلال يزعم العثور على 3 أطنان أسلحة في جبل الشيخ السوري

سوريا تشترط تأجير جزء من الجولان مقابل السلام مع إسرائيل

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads