غارات إسرائيلية على سوريا تستهدف ريف ‫درعا

أفادت وكالة الإخبارية السورية، مساء اليوم، أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف شمال غرب قرية كويا بريف ‫درعا الغربي، تزامنا مع إطلاق رشقات نارية.

إسرائيل تنفذ ضربات على سوريا

وقالت الوكالة، إن قوات الاحتلال قصفت بثلاث قذائف متنوعة شمال غرب قرية كويا، مشيرًا إلى أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة.

وجاء الانتهاك الجديد ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، ولا سيما ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن، ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

توغل قوات الاحتلال فى قربة جملة بالعارضة

وكانت قوات الاحتلال توغلت في 4 أكتوبر الجاري في قرية جملة بمنطقة العارضة، بخمس آليات عسكرية ونفذت اعتقالات.

وقالت وسائل إعلام سورية حينها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من القرية خلال العملية، وأقامت حاجزًا مؤقتًا على مدخلها قبل انسحابها باتجاه نقطة الجزيرة الواقعة غربي معرية.

كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 30 سبتمبر الماضي، على أطراف قرية عابدين الواقعة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

