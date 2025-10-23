الصين تطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية ضد سوريا

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية ضد سوريا والانسحاب الفوري من الأراضي السورية، مشددا على أهمية أن تستمر جميع الأطراف فى تقديم الدعم والمساعدة البناءة، وتجنب استغلال الوضع لمصالح ذاتية.

المقاتلين الإرهابيين الأجانب استغلوا الفوضى في سوريا

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم الخميس، طالب فو السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب.

وقال تسونج: إن الاضطرابات المستمرة في سوريا أفسحت المجال لانتشار الإرهاب، مضيفا أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب استغلوا الفوضى في سوريا لتعزيز قوتهم، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لأمن سوريا نفسها ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

سوريا لن تشكل تهديدا لأي دولة

وأضاف فو لمجلس الأمن الدولي، أن الصين تحث السلطات السورية، التي أكدت مرارا أن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دولة، على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن، بما فيها حركة تركستان الشرقية.

وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الأمن لعقوباته المتعلقة بسوريا، أكد فو أن المجلس ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب في سوريا، بالإضافة إلى التداعيات المعقدة التي قد تنجم عن أي تعديلات.

وأكد تسونج، أن حل مشكلة سوريا يكمن في دفع عملية سياسية شاملة، مؤكدا أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة سوريا على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في أقرب وقت ممكن، واتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية.

