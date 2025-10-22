الأمن العراقي ينفذ عملية داخل سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع السلطات السورية أسفرت عن ضبط 370 كيلوجراما من المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين دوليا.

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وذكر بيان للوزارة أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، حيث انتقلت إحدى مفارز المديرية إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط 370 كيلوجرامًا من المواد المخدرة".

القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دوليًا

وتابع البيان: "كما أن العملية أسفرت أيضًا عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دوليًا الذين يشكلون جزءًا من شبكات التهريب العابر للحدود".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي امتدادًا لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها المديرية العامة بالتعاون مع الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

