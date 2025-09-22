أحمد الشرع: لا نمانع فتح قنوات غير مباشرة لتبديد هواجس إسرائيل

جدد الرئيس السوري أحمد الشرع مطالبته برفع العقوبات المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعرقل تعافي الاقتصاد السوري وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

تأخير في الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية

وأوضح الشرع أن هناك تأخيرًا في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن دمشق ملتزمة بالحوار والتفاهمات بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة.

محادثات أمنية متقدمة

وكشف الرئيس السوري أن بلاده وصلت إلى مرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية، مشددًا على أن هذه المفاوضات تهدف إلى الحفاظ على سيادة سوريا وفي الوقت نفسه معالجة المخاوف الإسرائيلية.

إسرائيل والمخاوف الأمنية

وأكد الشرع أنه إذا كانت لدى إسرائيل مخاوف حقيقية، فإنه يمكن مناقشتها عبر وسطاء دوليين، مضيفًا أن دمشق لا تمانع في فتح قنوات غير مباشرة لتبديد تلك الهواجس، شريطة احترام سيادة سوريا واستقلال قرارها الوطني.

