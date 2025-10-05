الرئيس السوري يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوما جديدا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، والتي شملت إلغاء ما كان معمولا به من قبل، حسبما أوردت وكالة «سانا» السورية للأنباء.

الشرع يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، والتي كانت عطلة رسمية وطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي فيها سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام عدد من الشهداء السوريين من قبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.



ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

