الكاف يعلن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 2025.

موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ومن المقرر إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وكتب الكاف عبر حساباته الرسمية: "الحدث المنتظر يقترب! " في إشارة إلى ترقب جماهير القارة السمراء لمعرفة مصير أنديتهم في الطريق نحو اللقبين القاريين.

القرعة ستكشف عن شكل المنافسة في النسخة الجديدة، وسط توقعات بمواجهات نارية بين كبار القارة، خاصة بعد المستويات القوية التي ظهرت بها الأندية في الأدوار التمهيدية.

