تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني أن نادي ليفربول لا يخطط مطلقًا للتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح، سواء خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير أو في الصيف المقبل، مؤكدًا أن إدارة النادي لا تزال تعتبره جزءًا أساسيًا من مشروع الفريق.

مصير صلاح في ليفربول

وأضاف التقرير أن القرار النهائي بشأن مستقبل محمد صلاح سيكون بيده شخصيًا، في ظل رغبة النادي في استمراره، لكن اللاعب قد يختار تحديد وجهته المقبلة بنفسه إذا شعر بأن دوره بدأ يتراجع داخل الفريق.

يأتي ذلك بعد جلوس النجم المصري على مقاعد البدلاء أمام إنتراخت فرانكفورت في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول وضعه الفني تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وسجّل محمد صلاح حتى الآن هدفين فقط هذا الموسم، وهي حصيلة بعيدة عن معدلاته التهديفية المعتادة، ما زاد من الحديث عن إمكانية رحيله في حال استمر هذا التراجع.

ورغم ذلك، شدّد التقرير على أن ليفربول متمسك بخدمات صلاح ولا يدرس أي عروض تخصه، في وقت تواصل فيه أندية الدوري السعودي مراقبة الموقف عن قرب تحسبًا لأي فرصة للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الكرة العربية والعالمية.

