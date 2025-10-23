3 سيناريوهات ترسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف ليفربول، خاصة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة دوري الأبطال الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت، وهي خطوة أثارت الجدل بين جماهير الريدز ومتابعي اللاعب حول العالم.

السيناريو الأول: البقاء واستعادة البريق

يظل الاحتمال الأقرب هو استمرار صلاح مع ليفربول حتى نهاية الموسم على الأقل، على أمل استعادة مستواه المعتاد ومكانته الأساسية في تشكيل المدرب آرني سلوت، خصوصًا أن النادي لا ينوي التفريط فيه بسهولة، ويعتبره عنصرًا قياديًا داخل غرفة الملابس.

السيناريو الثاني: الرحيل إلى الدوري السعودي في يناير

مع استمرار العروض المغرية من أندية الدوري السعودي، يلوح خيار الرحيل في الأفق خلال سوق الانتقالات الشتوية. مصادر قريبة من النادي تؤكد أن القرار النهائي سيكون بيد اللاعب نفسه، الذي قد يختار خوض تجربة جديدة إذا شعر بأن دوره في الفريق بدأ يتراجع.

السيناريو الثالث: الاستمرار حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا

خيار آخر مطروح هو أن يقرر محمد صلاح احترام عقده الحالي الذي يمتد حتى صيف 2026، ليخوض موسمه الأخير بقميص ليفربول قبل الرحيل مجانًا، سواء إلى تجربة أوروبية جديدة أو وجهة عربية كبرى، وهو سيناريو قد يسمح له بتوديع الجماهير بطريقة مثالية دون صدام أو ضغوط مالية على النادي.

بقاء محمد صلاح أو رحيله لم يُحسم بعد، لكن المؤكد أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل أحد أبرز نجوم ليفربول في العصر الحديث.

