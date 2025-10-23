حبس المتهم بإلقاء زوجته من الشرفة ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، حبس المتهم "ف.ح. ع"، وشهرته الجن، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعدما ألقى زوجته من شرفة المنزل بمنطقة القابوطي الجديد.

زوج يلقي بزوجته من شرفة المنزل

وأجرت الزوجة "دعاء خلف"، مساء أمس الأربعاء، عملية جراحية من تركيب مسامير لتثبيت فقرات الظهر، وعلاج بعض الكسور بالجسم.

الأم تروي تفاصيل الواقعة

وكانت الأم، أوضحت أن ابنتها الضحية تحب زوجها وتمسكت بالزواج رغم تحذيرات الأسرة لصغر سنها، إلا أنها فوجئت بتصرفاته العنيفة وسلوكه العدواني، مشيرة إلى أنه كان يعتدي عليها بالضرب ويهددها باستمرار.

صينية البطاطس سبب الخلاف

وأضافت أن الخلاف الأخير بين الزوجين وقع أثناء إعداد وجبة الطعام "صينية بطاطس" فتطرقا للحديث عن الحمل وطالبها زوجها بالإجهاض فرفضت، وتطور النقاش إلى مشادة انتهت باعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة قبل أن يُقدم على إلقائها من شرفة منزلهما.

الأم تطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم

وأكدت الأم، أن ابنتها نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من كسور في القدمين والحوض وفقرات الظهر، وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، وتحتاج إلى عدة عمليات جراحية دقيقة، وحالتها الصحية حرجة، وتخضع للرعاية الطبية المكثفة.

وطالبت والدة الضحية بمحاسبة المتهم بأقصى عقوبة مما فعله مع ابنتها بعد أيام قليلة من زواجهما.

