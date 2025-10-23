الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سباك بتهمة قتل فكهاني بالوراق

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سباك بتهمة قتل فكهاني بالوراق بعد ضربه بطعنة نافذة في الصدر بآلة حادة “مطواة”، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية اندلعت بين الطرفين، بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بسداد مبلغ 200 جنيه كان قد اقترضها منه، وقام على أثرها السباك بطعن الفكهاني طعنة نافذة في الصدر باستخدام آلة حادة “مطواة”، كان يحملها داخل ملابسه، وتسببت في مقتله في الحال.

 

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

سباك ينهي حياة فكهاني بالوراق

البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بمقتل فكهاني على يد سباك بدائرة قسم الوراق.

وعلى الفور، وجه رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، بسرعة انتقال رئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، والقوة المرافقة إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن المجني عليه، فكهاني يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه متأثرًا بإصابة نافذة في الصدر على يد المتهم، سباك يبلغ من العمر 23 عامًا.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

