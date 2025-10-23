تجديد حبس سباك بتهمة قتل فكهاني بالوراق

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سباك بتهمة قتل فكهاني بالوراق بعد ضربه بطعنة نافذة في الصدر بآلة حادة “مطواة”، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية اندلعت بين الطرفين، بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بسداد مبلغ 200 جنيه كان قد اقترضها منه، وقام على أثرها السباك بطعن الفكهاني طعنة نافذة في الصدر باستخدام آلة حادة “مطواة”، كان يحملها داخل ملابسه، وتسببت في مقتله في الحال.

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سباك ينهي حياة فكهاني بالوراق

البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بمقتل فكهاني على يد سباك بدائرة قسم الوراق.

وعلى الفور، وجه رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، بسرعة انتقال رئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، والقوة المرافقة إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن المجني عليه، فكهاني يبلغ من العمر 30 عاما، لقي حتفه متأثرًا بإصابة نافذة في الصدر على يد المتهم، سباك يبلغ من العمر 23 عامًا.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.