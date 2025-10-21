محامي طفل الإسماعيلية الضحية يكشف مفاجأة جديدة عن المتهم

أكد محمد الجبلاوي محامي الطفل ضحية الإسماعيلية، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله وضربه بمطرقة على رأسه ثم قطع جثته وألقاها فى أحدى المناطق النائية.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "النهار": " المتهم اختلق أكثر من رواية حول قتل المجني عليه، وكل ذلك تم اثباته فى التحقيقات".



وعن حبس والد المتهم، أرجع أسباب ذلك، إلى أن والد المتهم كان يعلم بارتكاب الواقعة وأنه أخبره كيف يتخلص من الجثمان، موضحا أن المتهم لا يجب أن يقال عنه طفلا، لأن يراوغ فى كافة التحقيقات، وأنه طهي قطعة من جثة المجني عليه وتناولها فى اليوم الثاني.



وأضاف أنه طبقا لقانون الطفل فى جمهورية مصر العربية، فإنه لا يتم الحكم على الطفل بالإعدام، موضحا أنه يجب وضع تشريع قانوني، خاص بمثل هذه الجرائم الشنيعة خاصة وأن المتهم متشوق للجريمة.

وأوضح: “ المتهم كان يضع بعض الصور من أفلام الرعب فى غرفته، وأن المتهم لديه عقل أكبر من عمره”، مضيفا أن المتهم يشكل خطرا على الأطفال المتواجدين معه فى دور الرعاية".



تجديد حبس المتهم يوسف أيمن

وكانت جهات التحقيق قررت تجديد حبس المتهم يوسف أيمن مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

كما طلب محاميه الذي تطوع للدفاع عنه اليوم من جهات التحقيق تحويل موكله للطب النفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.