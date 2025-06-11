فوائد السمسم، مضاد طبيعي للالتهابات ومقوي للمناعة

فوائد السمسم، يُعد السمسم من أقدم المحاصيل الزيتية المعروفة للبشرية، ويُستخدم منذ آلاف السنين في العديد من الأغراض الغذائية والطبية والتجميلية.

كما يُستخرج من بذوره زيت السمسم المعروف بفوائده المتعددة، وتُستخدم البذور الكاملة في إعداد العديد من الأطعمة مثل الخبز، الحلاوة الطحينية، الطحينة، والمخبوزات المختلفة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن السمسم ليس مجرد نكهة تضاف للطعام، بل هو كنز غذائي حقيقي يحمل في طياته فوائد صحية وجمالية عظيمة، وإدراجه في النظام الغذائي بشكل معتدل ومنتظم يمكن أن يساهم في تحسين نوعية الحياة ودعم صحة الجسم بشكل شامل.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة كمال، أبرز فوائد السمسم الصحية والغذائية، موضحة كيف يمكن دمجه بسهولة في النظام الغذائي اليومي لتحقيق أقصى استفادة منه.



أولًا: الفوائد الغذائية للسمسم



السمسم وفوائده

تحتوي بذور السمسم على قيمة غذائية عالية جدًا، إذ إنها غنية بالعناصر التالية:



البروتين النباتي: يحتوي السمسم على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعله مصدرًا مهمًا للبروتين النباتي خاصة للنباتيين.

الألياف الغذائية: تعزز الألياف من صحة الجهاز الهضمي، وتحسن حركة الأمعاء، وتساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

الدهون الصحية: يحتوي السمسم على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، وأحماض دهنية مثل أوميجا 6.

الفيتامينات: منها فيتامين B1 (الثيامين)، B6، وفيتامين E المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

المعادن: يحتوي على الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والنحاس، وهي معادن أساسية لصحة الجسم والعظام.

ثانيًا: الفوائد الصحية لبذور السمسم



1. دعم صحة القلب

بفضل احتوائه على الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة مثل السيسامين والسيسامول، يساهم السمسم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

2. تقوية العظام

السمسم مصدر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من العناصر الأساسية لنمو العظام وتقويتها. وتعد بذوره خيارًا مثاليًا للنساء في سن اليأس وكبار السن للمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

نظرًا لغناه بالألياف، يساعد السمسم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء. كما أن بذوره تحتوي على خصائص مهدئة للمعدة.

4. تعزيز المناعة

يحتوي السمسم على الزنك، والسيلينيوم، والنحاس، وهي معادن تعزز من وظيفة الجهاز المناعي وتحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد الأمراض والعدوى.

5. التحكم في نسبة السكر بالدم

أظهرت بعض الدراسات أن تناول بذور السمسم أو زيت السمسم يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، خاصة عند استخدامه كبديل للزيوت الأخرى في الطهي.

6. مضاد طبيعي للالتهابات

المركبات النشطة الموجودة في السمسم مثل السيسامول والسيسامين لها خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل آلام المفاصل والروماتيزم والتهابات الجسم المزمنة.

7. تحسين صحة البشرة والشعر

يُستخدم زيت السمسم منذ القدم كعنصر أساسي في وصفات العناية بالبشرة والشعر. فهو يساعد في ترطيب البشرة، وعلاج الالتهابات الجلدية، وتأخير علامات التقدم في السن، كما يغذي فروة الرأس ويقوي الشعر ويمنع تساقطه.

8. مفيد للنساء في فترة الدورة الشهرية والرضاعة

يحتوي السمسم على مركبات شبيهة بالإستروجين النباتي، والتي قد تساعد في التخفيف من أعراض ما قبل الدورة الشهرية وتنظيم الهرمونات الأنثوية. كما يُعتقد أنه يعزز من إنتاج الحليب لدى المرضعات.

فوائد السمسم

ثالثًا: طرق تناول السمسم



يمكن تناول السمسم بعدة طرق للحصول على فوائده، منها:

تحميص البذور وإضافتها للخبز أو السلطات.

تناول الطحينة (عجينة السمسم) كمصدر مركز للعناصر الغذائية.

استخدام زيت السمسم في الطهي أو كزيت للسلطات.

تناول الحلاوة الطحينية باعتدال كمصدر غني بالطاقة.

إضافته للعصائر أو الشوفان في وجبة الفطور.

رابعًا: محاذير استخدام السمسم



رغم الفوائد العديدة للسمسم، إلا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب الانتباه لها:

الحساسية: بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه السمسم، وقد تظهر أعراض مثل الطفح الجلدي أو صعوبة في التنفس.

السعرات الحرارية العالية: السمسم غني بالسعرات، لذا يجب تناوله باعتدال خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

عدم الإفراط أثناء الحمل: رغم فوائده، يُنصح بعدم الإفراط في تناول السمسم في الأشهر الأولى من الحمل دون استشارة الطبيب.

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