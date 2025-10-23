بعد 3 جولات، 5 فرق تحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

وبعد مرور 3 جولات من المرحلة الأولى، هناك 5 فرق فقط نجحت في تحقيق العلامة الكاملة وهي، باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

أتلتيك بلباو (3) - (1) كاراباج أجدام

جالاتا سراي (3) - (1) جليمت

أتالانتا (0) - (0) سلافيا براج

تشيلسي (5) - (1) أياكس أمستردام

بايرن ميونيخ (4) - (0) كلوب بروج

موناكو (0) - (0) توتنهام

فرانكفورت (1) - (5) ليفربول

سبورتنج لشبونة (2) - (1) مارسيليا

ريال مدريد (1) - (0) يوفنتوس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.