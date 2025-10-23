الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

بعد 3 جولات، 5 فرق تحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

وبعد مرور 3 جولات من المرحلة الأولى، هناك 5 فرق فقط نجحت في تحقيق العلامة الكاملة وهي، باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

أتلتيك بلباو (3) - (1) كاراباج أجدام

جالاتا سراي (3) - (1) جليمت 

أتالانتا (0) - (0) سلافيا براج

تشيلسي (5) - (1) أياكس أمستردام

بايرن ميونيخ (4) - (0) كلوب بروج 

موناكو (0) - (0) توتنهام

فرانكفورت (1) - (5) ليفربول

سبورتنج لشبونة (2) - (1) مارسيليا

ريال مدريد (1) - (0) يوفنتوس

الجريدة الرسمية