الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين أتالانتا وسلافيا براج

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أتالانتا وسلافيا براج، في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

كما انتهت مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بنتيجة 0/1 للريال، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جود بيلينجهام هدف ريال مدريد في شباك يوفنتوس في الدقيقة 57.

تشكيل ريال مدريد ضد يوفنتوس

تيبو كورتوا - كاريراس - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - أردا جولر - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا أتالانتا سلافيا براج

مواد متعلقة

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يقسو علي كلوب بروج برباعية في دوري أبطال أوروبا

ليفربول يضرب فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أياكس برباعية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية