الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهت مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بنتيجة 0/1 للريال، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جود بيلينجهام هدف ريال مدريد في شباك يوفنتوس في الدقيقة 57.

تشكيل ريال مدريد ضد يوفنتوس

تيبو كورتوا - كاريراس - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - أردا جولر - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

تشكيل يوفنتوس أمام ريال مدريد

دي جريجوي - فيديريكو كاتي - لويد كيلي - دانييلي روجاني - كوبمينيرز - كالولو - كيفرين تورام - وستون ماكيني - أندريا كامبياسو - كينان يلدز - دوسان فلاهوفيتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط جمها من 3 انتصارات، بينما دخل يوفنتوس المواجهة في المركز الـ 24 برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

 

