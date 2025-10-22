محمد حسن يحصد ذهبية بطولة العالم للمصارعة بصربيا

حقق البطل المصري محمد حسن إنجازًا جديدًا للمصارعة المصرية، وذلك بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وفاز محمد حسن في المباراة النهائية على بطل جورجيا بنتيجة 3-0 ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 67 كجم.



وتعد هذه الميدالية الثانية لمصر، بعد فوز أدهم أيمن بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة.

وقدم العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة الشكر إلى اللاعبين والجهاز والفني والإداري في بطولة العالم على الإنجاز الذي تحقق حتى الآن.

وأضاف سعيد صلاح أن مصر تمتلك العديد من المواهب المصرية في المصارعة وهو. ما ظهر خلال مشاركة الفراعنة في البطولات المختلفة وكان آخرها المشاركة المتميزة في بطولة العالم الحالية في صربيا.



وتضم بعثة الفراعنة المشاركة في منافسات المصارعة الرومانية كل من المدير الفنى مستر عزت إركينباييف، والمدرب كمال عبده، وقائمة اللاعبين كل من: أدهم غريب، محمد حسن، يحيى محمد، محمد القاسم.

فيما ضمت بعثة المنافسين في المصارعة الحرة كل من المدير الفنى مستر روسلان بيك، المدرب علي أبو طالب، واللاعبين كل من: سعيد دياب، يحيى حافظ، عمر أمين، محمد الشامى، عبد الرحمن هيثم.

