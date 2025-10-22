وزير الشباب: لجان ميدانية بالمحافظات لتحديد أولويات الخطة الإنشائية للعام المالي 2026/ 2027

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجان ميدانية في جميع محافظات الجمهورية، تتولى الوقوف على أولويات المشروعات المطلوب إدراجها بالخطة الإنشائية للعام المالي 2026/ 2027 في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية الإنشائية.

وتضم اللجان المُشكلة متخصصين من إدارات التخطيط والإدارات الهندسية والمنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية بالمحافظات، وذلك لضمان وضع خطة دقيقة وشاملة تلبي احتياجات البنية التحتية الشبابية والرياضية في مختلف المناطق.

وتختص اللجنة بتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها بكل محافظة، في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة للعام المالي المقبل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجهات الدولة نحو التخطيط الرشيد وتحديد الأولويات وفقًا لأولويات التطوير الفعلية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأضاف "صبحي":" نعمل على إعداد خطة متكاملة تُعبر عن الاحتياجات الفعلية في كل محافظة، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات، واستدامة تطوير المنشآت لتقديم أفضل خدمة للشباب والنشء".

ومن المقرر أن تبدأ اللجان أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لرفع تقاريرها النهائية إلى الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية لاعتمادها ضمن خطة العام المالي الجديد.

