محمد الإتربي: أتوقع استمرار خفض الفائدة في مصر ووصول التضخم لرقم أحادي خلال 2027

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر: إننا نتوقع استمرار خفض الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الخفض لن يؤثر على تعاملات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

معدل الفائدة على أدوات الدين

وأضاف الإتربي، أن صافي معدل الفائدة على أدوات الدين يزيد على 20% وهو جاذب للمتعاملين الأجانب، متوقعا وصول التضخم لرقم أحادي في 2027، بحسب شبكة CNBC عربية.

المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»

وجاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين.

