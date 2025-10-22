البنك المركزي: 630 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري: إن القطاع المصرفي يواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن، والتي تتداخل في النمو الاقتصادي والقضايا البيئية، مشيرا إلى أن هذه التحديات أثرت بشكل كبير على المجتمع المصري على مدار السنوات الأخيرة.

مؤتمر "الناس والبنوك"

وأضاف الخولي، في كلمته على هامش مؤتمر "الناس والبنوك"، أن تكامل الجهود بين كافة المؤسسات في الدولة كان لها دور في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك توقعات بزيادة معدلات النمو إلى أكثر من 4.4% خلال عامي 2025 و2026.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد، أن القطاع المصرفي المصري يهتم بشكل كبير بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك المصرية بلغ حوالي 630 مليار جنيه، مشيرا إلى أن معدلات النمو في هذا القطاع المهم بلغت حوالي 395% منذ 2016 وحتى الآن، مما يؤكد الأهمية التي يوليها البنك المركزي والقطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وجاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين.

