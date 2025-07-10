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اقتصاد

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بقيم التداول نهاية جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية جلسة الأربعاء.. وجاءت كالتالي: 

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 80.6 مليار جنيه. 

بنك ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 42 مليار جنيه. 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 43 مليار جنيه. 

بنك اتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 24.7 مليار جنيه. 

بنك قطر الوطني بقيمة تداول بلغت 19 مليار جنيه. 

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملاتها بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

 

تعليق التداول بالبورصة 

أعلنت  البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة،  الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أول أمس، قائلة: "يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة  مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصًا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين".

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