البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

كشف طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن حجم الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها للمواطنين في السوق المصرفي المصري.

صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي

وقال الخولي: إن صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي يستهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، مؤكدا على أننا نعمل على استحداث نظام جديد في البنوك لمحاكاة الهجمات السيبرانية وآليات التصدي لها، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأكد أن عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة، مشيرا إلى أن عدد عملاء البنوك بلغ 53.8 مليون عميل ممن يحق لهم فتح حسابات بنكية، مضيفا أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك المصرية بلغ حوالي 630 مليار جنيه.

رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري

وفي سياق آخر، كشف البنك المركزي المصري أنه تم رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، وفي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحيث يتم تطبيق المعدلات الجديدة على جميع القروض الجديدة الممنوحة في إطار المبادرتين.

يأتي القرار استنادًا إلى ما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 المنظم لإدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على أي تمويلات تصدر بعد تاريخ القرار، في إطار حرص الدولة على مراجعة مبادرات التمويل العقاري وضبط أوضاعها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

