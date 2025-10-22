الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرياض بطائرة خاصة، زيارة غامضة لمبعوثي ترامب إلى السعودية

كوشنر وويتكوف، فيتو
كوشنر وويتكوف، فيتو

تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن زيارة غامضة قام بها مبعوثا الإدارة الأمريكية، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة في رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرياض.

زيارة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى السعودية

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، قد غادرا إسرائيل ليل أمس متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة ويتكوف الخاصة.

وأوضحت، أن الرحلة التي وصفت بأنها “مباشرة وغير معتادة” نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية، تمت في الوقت الذي كان فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يزور إسرائيل.

وفي سياق الزيارة الأمريكية إلى إسرائيل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق عدة شوارع في القدس بشكل متقطع يوم الأربعاء، لأسباب أمنية مرتبطة بزيارة نائب الرئيس فانس.

وصول جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل أمس الثلاثاء، حيث أعلن عن افتتاح “مركز التعاون المدني-العسكري لإعادة إعمار غزة”، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح اتفاق الهدنة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن زيارة فانس تأتي في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز الهدنة الهشّة التي تم التوصل إليها قبل أيام، ضمن مبادرة البيت الأبيض الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين.

وحذر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار للخطر.

أول تعليق من دولة الاحتلال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

الأمم المتحدة: أنقاض غزة تعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ويتكوف كوشنر السعودية الرياض المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إسرائيل والسعودية جي دي فانس

مواد متعلقة

نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

كوشنر: لن تبدأ عمليات الإعمار في مناطق تسيطر عليها حماس داخل غزة

كوشنر: نعمل على استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ويتكوف: مركز التعاون العسكري المدني يعالج الكثير من المشكلات في غزة

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

الطاقة والنقل أبرزها، السيسي يستعرض فرص التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبي

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads