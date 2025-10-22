رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرياض بطائرة خاصة، زيارة غامضة لمبعوثي ترامب إلى السعودية

تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن زيارة غامضة قام بها مبعوثا الإدارة الأمريكية، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة في رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرياض.

زيارة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى السعودية

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، قد غادرا إسرائيل ليل أمس متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة ويتكوف الخاصة.

وأوضحت، أن الرحلة التي وصفت بأنها “مباشرة وغير معتادة” نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية، تمت في الوقت الذي كان فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يزور إسرائيل.

وفي سياق الزيارة الأمريكية إلى إسرائيل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق عدة شوارع في القدس بشكل متقطع يوم الأربعاء، لأسباب أمنية مرتبطة بزيارة نائب الرئيس فانس.

وصول جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل أمس الثلاثاء، حيث أعلن عن افتتاح “مركز التعاون المدني-العسكري لإعادة إعمار غزة”، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح اتفاق الهدنة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن زيارة فانس تأتي في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز الهدنة الهشّة التي تم التوصل إليها قبل أيام، ضمن مبادرة البيت الأبيض الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين.

وحذر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار للخطر.

