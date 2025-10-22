الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الأمم المتحدة: أنقاض غزة تعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة

قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة: إن كمية الأنقاض في قطاع غزة تعادل 13 هرما من أهرامات الجيزة وتقدّر بنحو 55 مليون طن.

 جهود التعافي المبكر بإزالة الأنقاض

وأشار إلى بدء جهود التعافي المبكر بإزالة الأنقاض كي تنطلق جهود إعادة الإعمار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه أرسل أكثر من 6700 طن متري من المواد الغذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 11 أكتوبر الجاري، إلا أنه أكد أن هذه الكمية أقل بكثير من القدر الكافي.

استمرار عمليات تسليم الغذاء يوميًا

وأوضحت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات للصحفيين بـجنيف الثلاثاء، أن هذه الكمية تكفي نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين.

وأشارت عطيفة، حسبما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى استمرار عمليات تسليم الغذاء يوميًا، والتي تبلغ نحو 750 طنًا، إلا أنها أكدت أن هذه الكمية لا تزال أقل بكثير من القدر الكافي المستهدف والذي يبلغ حوالي 2000 طن يوميًا.

