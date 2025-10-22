الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يستقبل الآن، في مكتبه، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح  نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

 وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس توجه إلى إسرائيل، ترافقه زوجته، أوشا فانس، في رحلته.

وكان مطار بن جوريون في تل أبيب قد أعلن سابقًا استعداده لوصول فانس أمس الثلاثاء، وحذر من احتمال حدوث اضطرابات في حركة المرور.

