إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل غدًا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ويتكوف وكوشنر، من المتوقع أن يصلا إلى إسرائيل ظهر الغد، في زيارة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية وأمنية مهمة.

زيارة وسط تصاعد التوتر



تأتي الزيارة المرتقبة في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا أمنيًا وسياسيًا متزايدًا، خاصة بعد قرارات إسرائيل الأخيرة بشأن إغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ملفات على الطاولة



ومن المنتظر أن يجري الوفد الأمريكي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار لبحث ملفات التهدئة في غزة ومستقبل الاتفاقات الإقليمية، إلى جانب التنسيق الأمني والسياسي بين واشنطن وتل أبيب.

وتحظى الزيارة بمتابعة دولية مكثفة، إذ تعتبر الأولى منذ التصعيد الأخير، ما يشير إلى دور أمريكي متجدد في محاولة تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها اليوم الأحد: التزمنا بتنفيذ الاتفاق بدقة ولم يقدم الوسطاء أو الضامنون أي دليل على خرق أو عرقلة من جانبنا.

حماس: الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول

وأضافت حماس في بيانها: الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول وارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة.

وتابعت: خروقات قوات الاحتلال شملت نشاطا خارج حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في الاتفاق والاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية.

