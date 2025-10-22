الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يبلغ نائب ترامب بعدم السماح للأتراك بدخول غزة

نتنياهو وفانس، فيتو
نتنياهو وفانس، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، طرحت فيه أسماء عدة دول لدخول غزة كجزء من الإدارة البديلة في القطاع.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال لقائهما أن دولة الاحتلال لن تسمح للأتراك بدخول قطاع غزة.

 

نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يستقبل، في مكتبه، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح  نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

 وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 

جيه دي فانس يتوجه إلى إسرائيل

وكان البيت الأبيض  أكد أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس توجه إلى إسرائيل، ترافقه زوجته، أوشا فانس، في رحلته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكى نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

بعد نائب ترامب، مارك روبيو يعتزم زيارة إسرائيل غدًا

نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يتوجه إلى إسرائيل

تركيا تعلن حزمة إجراءات مالية تشمل إلغاء الإعفاء الضريبي لعدد من صناديق الاستثمار

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads