روبيو يزور إسرائيل والسعودية والإمارات ومفاجأة عن خطة ترامب في جولته

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الوزير ماركو روبيو سيزور أوروبا والشرق الأوسط من 13 إلى 18 فبراير الجاري.

وأضافت أن روبيو سيزور خلال جولته السعودية والإمارات.



من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كلًّا من إسرائيل والسعودية والإمارات، بعد أن يزور ألمانيا منتصف الشهر الحالي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن وزيرها سيقوم بجولة إلى ألمانيا اليوم الخميس 13 فبراير للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

ووفقا للوزارة، سيواصل روبيو جولته الدبلوماسية بزيارة كلٍّ من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الحالي.

وسيلتقي الوزير الأمريكي مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة جهود تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" والتقدم في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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