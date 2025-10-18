القناة 12 العبرية: ويتكوف وكوشنر يصيغان خطة لنزع سلاح حماس

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم: سننخرط بعمق في كل ما سيجري في قطاع غزة.



صياغة خطة لنزع السلاح من حماس

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية في تقريرها، أن ويتكوف وكوشنر سيركزان خلال زيارتهما على مواصلة البحث عن جثث الرهائن.



وقال المسئولون الأمريكيون: طلبنا من إسرائيل السماح لفريق تركي بالمساعدة في البحث عن الجثث بغزة ، ولن نسمح لإسرائيل بتقليص المساعدات لقطاع غزة.



وأكد المسؤولون: ويتكوف وكوشنر سيركزان على إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة، وسيعملان على صياغة خطة لنزع السلاح من حماس والقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.