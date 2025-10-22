هل يمكن تقسيط قيمة رحلة الحج بالجمعيات الأهلية؟ (فيديو)

أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن قرعة الحج الإلكترونية ستُجرى عقب غلق باب التقديم مباشرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا التوفيق لكل المتقدمين، وداعيًا الله أن يكتب فريضة الحج لكل من لم يرزق بها بعد.



وحول فكرة تقسيط تكلفة الحج، قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، تقديم الإعلامية مروة شتلة، المذاع على قناة الناس، إن الأمر غير متاح في الوقت الحالي، نظرًا لأن الوزارة تسدد قيمة التعاقدات والخدمات مقدمًا ضمن الجدول الزمني الذي تفرضه السلطات السعودية.

وأوضح أن التقديم متاح لأعضاء الجمعيات الأهلية المسجلين على مستوى محافظات الجمهورية، شرط أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يوليو 2025 وألا تكون عليها أي جزاءات أو قضايا.

وأضاف أن سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا، بينما يسمح للمرافقين بأن يكونوا من سن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن كبار السن ممن تجاوزوا 75 عامًا يُشترط لهم وجود مرافق، موضحا أن الأسعار لن تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث ستتراوح بين:240 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي (3 نجوم – يبعد نحو 1500 متر عن الحرم)، و268 ألف جنيه للمستوى الثاني (3 إلى 4 نجوم – حتى 750 مترًا من الحرم)، و395 ألف جنيه للمستوى الأول (فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم)، وذلك بخلاف تذاكر الطيران.



وأشار إلى أن الوزارة تُنفذ ثلاثة مستويات من برامج الحج، وجميع الفنادق في المنطقة المركزية بالمدينتين المقدستين، ومجهزة بالكامل لكبار السن وذوي الهمم، كما سيتم تخصيص نسبة مستقلة لهم بعد انتهاء التقديم، مع منح الأفضلية لهم في القرعة.

