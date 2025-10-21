بالأسعار، كل ما تريد معرفته عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية (فيديو)

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه سيتم فتح باب التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية بداية من غد الأربعاء وحتى 6 نوفمبر المقبل.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه من حق اى مواطن التقدم فى القرعة المخصصة للحج طالما أنه مشترك فى إحدى الجمعيات الأهلية، والتقديم يكون من خلال البوابة الموحدة للحج.

وعن شروط التقديم لـ قرعة الحج، أوضح انه يجب ان يكون المواطن لديه رقم قومي ساري لمدة 6 أشهر، ولا يقل سنه عن 21 عاما، و18 عاما فى حالة مرافق، وأن يكون قادرا على أداء فريضة الحج، ما عدا مرضى الفشل التليف الكبدي.



وعن أسعار حج الجمعيات، قال إنها تقترب من أسعار العام الماضي، وهناك 3 مستويات لأسعار المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثانى بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه شامل الوجبات، وهذه اسعار العام الماضي، مؤكدا أنه نظرا لحالة الاستقرار المالي، قد تصل أسعار رحلة الحج إلى نفس أسعار العام الماضي أو تقل قليل.

