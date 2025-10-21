إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

قال الدكتور مؤمن الخليجي، إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إن ما يشهده المسجد هذه الأيام من إقبال كبير من المصريين يعكس مدى محبتهم وتعلقهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المصريين يعتبرون يوم قدوم سيدنا الإمام الحسين إلى مصر يوم ميلاد روحي جديد يجددون فيه العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الاحتفال بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه ليس احتفالًا بيوم مولده، وإنما بذكرى قدومه إلى مصر، حيث ولد رضي الله عنه في أوائل شهر شعبان، لكن المصريين يحتفلون بقدومه في آخر ربيع الآخر، معتبرين هذا اليوم بشارة وبداية عهد جديد من المحبة والبركة في أرض الكنانة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم خصّ حفيده الإمام الحسين بدعوة لم يدعُ بها لأحد غيره، فقال: "أحب الله من أحب حسينًا"، موضحًا أن حب الإمام الحسين هو المدخل الحقيقي لحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسين منه، وهو من الحسين.

وأشار إلى أن المسجد يشهد أمسيات دينية متواصلة منذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة نخبة من القراء والمبتهلين، منهم فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينع، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور خالد صلاح، وتُختتم الليالي بابتهالات للشيخ شعبان عبد الجيد، وسط حضور كثيف من محبي آل البيت من مختلف محافظات مصر.

وأكد الدكتور مؤمن الخليجي، على أن ارتباط المصريين بالقرآن الكريم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو سرّ حفظ الله لمصر، مستشهدًا بقول النبي الكريم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي"، مؤكدًا أن مصر ستظل محفوظة ما دام أهلها متمسكين بالقرآن وآل البيت.

