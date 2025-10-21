قالوا عني جاسوس، باسم يوسف يروى حكاية صورته بملابس الجيش الأمريكي (فيديو)

قال الإعلامي باسم يوسف إنه يشعر بأنه وصل لمرحلة عمرية كبيرة، قائلا: "بقيت أشعر وكأنني فى المرحلة السنية الأخيرة زي والدي الله يرحمه، فى آخر أيامه وكان يجلس فى الأندية الرياضية يتحدث مع أصدقائه عن الخزعبلات الدولية التى تحدث فى العالم".



وروى باسم يوسف، خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، حكاية طريفة حدثت معه فى أمريكا، قائلا: "من 10 سنوات أثناء تواجدي في أمريكا كنت بحاول أعمل حاجات صغيرة كده للإنفاق على نفسي".



وأضاف: "عملت برنامج على موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، وكنت أنزل الشارع وأتحدث مع الناس، وفى أحدى الحلقات دخل معرض للاسلحة النارية وكنت أرتدي ملابس الجيش الأمريكي، واتصورت عدد من الصور بزي الجيش الأمريكي، وفى ذلك الوقت رددت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بأنني جاسوس وعميل للمخابرات الأمريكية".



وتابع: "بعض المواقع الإخبارية فى مصر كانت تتخذ من الصورة كدليل على أني جاسوس، وكان هذا من ضمن العبث الذى كنت أراه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.