أخبار مصر

خبير جيولوجي يكشف مفاجأة جديدة عن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توربينات سد النهضة البالغ عددهم 13 توربينا متوقفين عن العمل، منذ افتتاح السد وأنها لم تعمل حتى الآن.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن أثيوبيا لجأت إلى فتح بوابة من بوابات السد، وهي خالية من التوربينات، لتصريف مياه الأمطار، وهذه المياه يتم تمريرها بالسودان حاليا وهذا الوضع سيستمر حتى انتهاء موسم الأمطار.

 

واضاف: " بعد انتهاء موسم الأمطار فى إثيوبيا سيتم تمرير جزء من البحيرة عن طريق التوربينات فى حالة تشغيلها، لتصل إلى السودان ومصر، وفى حالة عدم تشغيل التوربينات، فهندسيا سيتم تصريف المياه تدريجيا من بوابة الوسيط، للاستعداد إلى موسم الأمطار الجديد، حتى لا يتكرر تعرض السودان لفيضانات كما حدث".

وأوضح: "سد النهضة به العديد من العيوب الفنية والتى منها، فهناك مشاكل فنية فى تركيب التوربينات، ولا يوجد كهرباء، ولا يوجد تشغيل للسد، والمياه يجب أن تمر الآن، قبل موسم الأمطار القادم".

الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة سد النهضة توربينات سد النهضة

الجريدة الرسمية