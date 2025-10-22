الأربعاء 22 أكتوبر 2025
تأكيدا لـ"فيتو"، اتحاد الكرة يعلن قبول استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب

اجتماع اللجنة الفنية
اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بحضور المهندس هاني أبو ريدة تقرير الكابتن أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وأوصت اللجنة خلال مناقشاتها وضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني.

كما أوصت اللجنة قبول اعتذار الكابتن أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

كما ناشدت اللجنة الأندية المصرية لوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية.

اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب

وكانت “فيتو” قد انفردت بنشر خبر عن قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر إلى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب في وقت سابق.

 

