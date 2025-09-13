10 أعشاب طبيعية تساعد في علاج القولون

علاج القولون، يُعدّ القولون من أهم أعضاء الجهاز الهضمي في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الماء والأملاح والتخلص من الفضلات. لكن في كثير من الأحيان يتعرض الشخص لاضطرابات في القولون مثل القولون العصبي أو التهابات القولون، والتي تسبب آلامًا مزمنة وانتفاخًا وغازات وصعوبة في الهضم.



وبما أن العلاج الدوائي قد لا يناسب جميع الحالات أو قد يسبب آثارًا جانبية، أصبح الاتجاه نحو العلاج بالأعشاب الطبيعية خيارًا آمنًا وفعالًا للكثيرين.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية أثبتت فعاليتها في تهدئة القولون وتخفيف آلامه، ومع اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة متوازن يمكن السيطرة على أعراض القولون بشكل كبير.

أهمية العلاج بالأعشاب للقولون

وأضافت الدكتورة مروة، أن الأعشاب الطبيعية لها تاريخ طويل في الطب التقليدي، حيث استخدمت منذ آلاف السنين لتخفيف أعراض اضطرابات الهضم والقولون. وتتميز بأنها:

آمنة نسبيًا عند استخدامها بشكل معتدل.

لا تسبب إدمانًا أو آثارًا جانبية خطيرة مثل بعض الأدوية.

تحتوي على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات والتقلصات والانتفاخ.

تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل التوتر العصبي المسبب لتهيج القولون.

أبرز الأعشاب التي تساعد في علاج القولون وآلامه

وتستعرض الدكتورة مروة، أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكنها أن تساعد في علاج آلام القولون، في السطور التالية.

علاج القولون بالأعشاب

1. النعناع

يحتوي النعناع على زيت "المنثول" الذي يعمل على ارتخاء عضلات الأمعاء، مما يقلل من التقلصات والآلام الناتجة عن القولون العصبي.

يساعد أيضًا على التخلص من الغازات والانتفاخ.

يمكن تناوله كشراب دافئ أو كبسولات زيت النعناع المتوفرة في الصيدليات.

2. اليانسون

يُعتبر من أشهر الأعشاب المهدئة للأعصاب والجهاز الهضمي.

يعمل على تقليل التوتر النفسي الذي يزيد من حدة القولون العصبي.

يساعد على طرد الغازات وتحسين حركة الأمعاء.

يُشرب مغلي اليانسون مرتين يوميًا لتهدئة القولون.

3. الكراوية

غنية بمركبات مضادة للانتفاخ والتقلصات.

تعمل على تهدئة المعدة والأمعاء وتخفيف حدة المغص الناتج عن القولون.

يُنصح بشربها بعد الوجبات الثقيلة لتقليل الاضطرابات.

4. الزنجبيل

من الأعشاب القوية المضادة للالتهابات.

يساعد على تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الغازات.

يخفف الغثيان الذي قد يصاحب اضطرابات القولون.

يمكن شربه طازجًا مع الليمون أو مغليًا بمفرده.

5. الكركم

يحتوي على مادة "الكركمين" الفعّالة في علاج الالتهابات.

يساعد على تقليل آلام القولون وتحسين عملية الهضم.

يعمل أيضًا كمضاد أكسدة قوي يحمي جدار الأمعاء.

يمكن إضافته للطعام أو شربه مع الحليب الدافئ.

6. الشمر

غني بالزيوت الطيّارة التي تساعد في طرد الغازات.

يُستخدم لعلاج المغص والتقلصات الناتجة عن القولون.

يساهم في تحسين الهضم ويقلل من الانتفاخ.

يُشرب كشاي دافئ بعد الوجبات.

7. البابونج

يحتوي على مركبات مهدئة تقلل من التشنجات العضلية في الأمعاء.

له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يقلل من القلق المرتبط بتهيج القولون.

ينصح بتناوله قبل النوم للحصول على نوم هادئ وهضم أفضل.

8. الحلبة

من الأعشاب الغنية بالألياف الذائبة التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء.

تعمل على تليين الفضلات وتقليل الإمساك المصاحب للقولون العصبي.

تُستخدم عن طريق غلي بذور الحلبة وشربها دافئة.

9. الكمون

يُعد علاجًا تقليديًا لآلام البطن والانتفاخ.

يساعد على تحسين إفراز العصارة الهضمية، مما يقلل من مشاكل عسر الهضم.

يُمكن إضافته للأطعمة أو شربه مغليًا.

10. الصبار (الألوفيرا)

يحتوي على خصائص مهدئة للأمعاء.

يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القولون.

يُستخدم عصير الصبار بجرعات صغيرة لتجنب الإسهال.

مشروبات لعلاج القولون

نصائح مهمة بجانب استخدام الأعشاب

الأعشاب وحدها ليست كافية لعلاج القولون، بل يجب اتباع أسلوب حياة صحي متكامل للحصول على أفضل النتائج:

التقليل من الأطعمة الدسمة والحارة التي تزيد من تهيج القولون.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين التي تسبب الانتفاخ.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين حركة الأمعاء وتقليل التوتر.

الاهتمام بالنوم الكافي لأن الأرق يزيد من أعراض القولون العصبي.

الإكثار من شرب الماء لدعم عملية الهضم وتليين الفضلات.

تقليل التوتر النفسي عبر تمارين الاسترخاء أو التأمل أو التنفس العميق.

متى يجب زيارة الطبيب؟

على الرغم من فعالية الأعشاب في تخفيف أعراض القولون، إلا أن هناك حالات تستدعي استشارة الطبيب، مثل:

استمرار الألم الشديد لفترة طويلة.

وجود دم في البراز.

فقدان وزن غير مبرر.

إسهال أو إمساك مزمن لا يتحسن.

