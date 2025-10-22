الركاب أصابهم الوجوم والرعب، كشف سر محاولة اختطاف طائرة أمريكية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركاب طائرة أمريكية في حالة من الوجوم والرعب، بعد إعلان حالة الطوارئ في الطائرة للهبوط الاضطراري في أحد المطارات، ومخاوف طاقم الطائرة والركاب من أن تكون هناك محاولة اختطاف للطائرة الأمريكية، وراء ذلك الإجراء غير الاعتيادي.

تعطل أجهزة الاتصالات ومخاوف محاولة اختطاف الطائرة

ويظهر مقطع الفيديو حالة الوجوم التي بدت على وجوه ركاب الطائرة، الذين بقوا في أماكنهم دون حراك، بعد توقف أجهزة الاتصالات، ما أدي مخاوف محاولة اختطاف الطائرة الأمريكية، وخاصة بعد إعلان حالة الطوارئ وهبوط اضطراري لرحلة الخطوط الأمريكية AA6469 في أوماها OMA، وذلك بعد 20 دقيقة فقط من إقلاعها.

هبوط إضطراري لطائرة أمريكية، فيتو



بدأت مخاوف طاقم الطائرة الأمريكية بشأن محاولة الاختطاف، عندما تعطل جهاز التواصل الداخلي بالطائرة، ولم تكن هناك أي وسيلة تواصل بين طاقم الطائرة "الطيارين والمضيفين"، وظهر أحد أفراد طاقم الضيافة وكان يطرق باب قمرة القيادة بشكل شديد.

وفسر الطيارون تعطل أجهزة التواصل الداخلي بالطائرة، مع الطرق الشديد على قمرة القيادة وعدم وجود وسيلة تواصل بأنه محاولة اختطاف، وقاموا بالهبوط بشكل فوري.

بعد هبوط الطائرة الأمريكية بأكثر من ساعتين، تمت عملية إنزال الركاب، وذلك بعد التحقق من حالة الطائرة، والتأكد من عدم وجود حالة اختطاف فعلية وأن ماحدث هو مجرد سوء تواصل.

مخاوف أمنية تجبر طائرة أمريكية للهبوط الاضطراري

وكان يجرى تشغيل رحلة الطيران من قبل SkyWest، بطائرة من طراز E175، بالتسجيل N510SY يوم الاثنين الماضي، لكنها عادت للخدمة، أمس الثلاثاء، بعد أن تم إيقافها لعدة ساعات نتيجة لهبوطها بسبب الوزن الزائد وغير المسموح به في الطائرة.

محاولة اختطاف طائرة أمريكية..



إعلان حالة الطوارئ وهبوط إضطراري لرحلة الخطوط الأمريكية AA6469 في أوماها OMA 🇺🇸، وذلك بعد 20 دقيقة من إقلاعها.



جهاز التواصل الداخلي تعطل بالطائرة، ولم يكن يوجد أي وسيلة تواصل بين الطيارين والمضيفين، وأحد أفراد طاقم الضيافة كان يطرق باب قمرة… pic.twitter.com/VYcYatH76n — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) October 22, 2025



البعض فسر ذلك بأنه "هبوط اضطراري ذكي في أوماها"، خوفا من حدث مخاطر أمنية، تتمثل في عملية اختطاف الطائرة.

وشهدت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 6469، والتي يتم تشغيلها من قبل خطوط الطيران سكاي ويست SkyWest Airlines، موقفًا طارئًا وغير متوقع، ظهر بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة الأمريكية من مطار إيبلي فيلد (Eppley Airfield) بولاية نبراسكا متجهة إلى لوس أنجلوس.

بعد نحو 20 دقيقة فقط من الإقلاع، لاحظ الطياران انقطاع الاتصال مع طاقم الضيافة، وسماع طرقات على باب قمرة القيادة، مما أثار القلق بشأن احتمال وجود خلل أمني أو حالة طارئة، وبهدوء وسرعة تم اتخاذ القرار، وأعلن الطياران حالة الطوارئ وعادا إلى المطار، حيث كانت فرق الإطفاء والإنقاذ بانتظار الطائرة من طراز Embraer ERJ 175، على المدرج تحسبًا لأي خطر محتمل.

توقف جهاز الاتصال الداخلي يثير المخاوف

بعد الفحص، تبيّن أن السبب كان عطلًا في نظام الاتصال الداخلي (Interphone System)، ما منع التواصل بين الطيارين وطاقم المقصورة، وكانت الطرقات على الباب محاولة من المضيفين لتنبيه الطيارين بالمشكلة.

حالة من الرعب تسيطر على ركاب الطائرة الأمريكية، فيتو

أثار المقطع وردود أفعال طاقم الطائرة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ورواد الطيران والمسافرين، حيث أشادوا باحترافية الطيارين ووعيهم العالي بمعايير السلامة الجوية، مؤكدين أن هذا التصرف يُظهر أن السلامة تظل دائمًا أولوية قصوى في عالم الطيران الحديث.



