أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن تهديدات وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي بشأن أمن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف عن استعدادات بولندية لتنفيذ "أعمال إرهابية".

 ضمان أمن طائرة الرئيس بوتين 

وتابع لافروف: "سمعت أن سيكورسكي هدد بعدم ضمان أمن طائرة الرئيس بوتين في المجال الجوي البولندي، في حال توجهها إلى بودابست لحضور القمة المحتملة المقترحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي بأن بلاده "لا تستطيع ضمان سلامة تحليق الطائرة التي سيكون على متنها الرئيس بوتين متجهة إلى قمة بودابست مع ترامب".

إيقاف طائرة بوتين أثناء تحليقها في المجال الجوي البولندي

ونقلت مواقع محلية عن سيكورسكي قوله: "لا يمكننا ضمان ألا تأمر محكمة مستقلة الحكومة البولندية بإيقاف طائرة بوتين أثناء تحليقها في المجال الجوي البولندي لتسليم المشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية".

