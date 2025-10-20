سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

الإثنين 20 أكتوبر 2025
سقوط طائرة إماراتية في البحر، تداول نشطاء مقطع فيديو لما وصف بكارثة طائرة الشحن التابعة لطيران الإمارات، التي سقطت في البحر، بعد خروجها عن المدرج عند هبوطها في مطار هونج كونج، وكانت قادمة من دبي وسقطت جزئيًا في البحر، ما أدى لمصرع شخصين.

 

سقوط طائرة شحن إماراتية في البحر

 ووقع الحادث فجر اليوم، الاثنين، حيث سقطت طائرة شحن من نوع بوينج 747-400، مستأجرة من قبل طيران الإمارات (Emirates SkyCargo)، وتقوم شركة ACT التركية بتشغيلها، حيث خرجت طائرة الشحن عن المدرج، عند هبوطها في مطار هونج كونج، وكانت قادمة من مطار آل مكتوم في دبي، وسقطت جزئيًا في البحر، بعد انزلاقها على المدرج، ما أدى إلى مصرع موظف بالمطار وفقدان آخر، وتلف الطائرة بالكامل.

وكانت الطائرة التابعة لطيران الإمارات، والتي تقوم بتشغيلها شركة تركية، وكانت قادمة من دبي بدون أي شحنة على متنها، وأثناء الهبوط، فقد الطاقم السيطرة على الطائرة فانزلقت خارج المدرج، واخترقت السياج الأمني، واصطدمت بمركبة دورية تابعة للمطار قبل أن تنتهي للسقوط في البحر.

مصرع شخصين وإغلاق مدرج مطار هونج كونج

وأسفر سقوط طائرة الشحن الإماراتية عن مصرع شخصين من طاقم الأرض كانا في مركبة الدورية، ونجاة طاقم الطائرة الأربعة دون إصابات خطيرة، وأُغلق أحد المدارج مؤقتًا للتحقيق، بينما استمر المطار بالعمل جزئيًا.


 وتقوم هيئة تحقيق حوادث الطيران في هونج كونج بالتحقيق في الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك حالة المدرج وسجلات الصيانة وأداء الطاقم أثناء الهبوط، بعد انحراف طائرة الشحن من طراز بوينغ 747-400، مسجلة برقم TC-ACF، وتشغلها شركة Air ACT التركية نيابةً عن شركة Emirates SkyCargo، قادمة من دبي،انحرفت عن المدرج وسقطت في البحر بعد هبوطها في مطار هونج كونج الدولي.

وأفادت التقارير بأنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الأربعة، لكن هناك شخصان مفقودان تابعان لمركبة الخدمات الأرضية، ولم يتم التأكد من سبب الحادث بعد، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن الطائرة اصطدمت بمركبة خدمات أرضية على المدرج أثناء الهبوط، مما تسبب في انحرافها عن المدرج، وسقوطها في البحر ظلت الطائرة طافية علي سطح البحر حتي تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ طاقم الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

