مقطع مرعب، لحظة اشتعال النار في طائرة أمريكية وإصابة ركابها بالفزع (فيديو)

لحظة اشتعال النار في طائرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، يكشف لحظة كارثية لاشتعال النيران في عجلات هبوط طائرة، تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر، وتصاعد الدخان الكثيف من الطائرة، الأمر الذي أدى لحالة من الفزع بين ركاب الطائرة.

لحظة اشتعال النيران في طائرة أمريكية وفزع ركابها

ويظهر مقطع الفيديو حالة الهلع، الذي أصاب ركاب الطائرة الأمريكية في مطار دنفر، بعد نشوب حريق في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، حيث أسرع الركاب إلى الهروب من الطائرة، وكانوا في حالة من الخوف الشديد، ولم يستخدموا سلالم الطائرة، لكن انزلقوا منها عبر سير لسرعة الهروب من الطائرة، وتمكن طاقم الطائرة من إجلاء نحو 173 من ركاب الطائرة.

لحظة فزع وهروب ركاب الطائرة الأمريكية، فيتو



ويذكر أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، كانت على وشك الإقلاع من مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو بأمريكا، بعد أن تسبب "حادث في إشعال النيران بعجلات الهبوط، ما تسبب في إصابة راكب وتصاعد أعمدة الدخان من الطائرة، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب لراكبي الطائرة.

تصاعد سحابة كثيفة من الدخان أسفل طائرة وهروب الركاب



وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن فرق الطوارئ في المطار وإدارة إطفاء دنفر، استجابت للمشكلة، وتم إجلاء الركاب من على مدرج الطيران، حيث وقع الحادث بعد هبوط الطائرة مباشرة، وأظهرت اللقطات تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من أسفل الطائرة، ما دفع الركاب للإسراع في الهروب من الطائرة، بالنزول والابتعاد عنها جريًا من على مدرج الطائرات.

شاهد: اشتعال النيران في عجلات هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر وإجلاء الركاب pic.twitter.com/PsSp8Ohb73 — Arab-Military (@ashrafnsier) July 27, 2025



ووقعت الحادثة للطائرة التي تحمل رقم الرحلة AA3023، وكانت قد هبطت توًا على المدرج عندما استشعر كابتن الطائرة الخطر، وأعطى أمرًا بالإخلاء من على متن بوينج 737 MAX 8، حسبما أشارات تقارير موقه "سي بي إس" الإخباري

وقامت السلطات في المطار بعلاج 5 أشخاص في مكان الحادث، بينما تم نقل السادس إلى مستشفى محلي، ووصفت إصابته بأنها بسيطة، وأكدت شركة الطيران، في بيان لها، أن الحادث ناتج عن عطل ميكانيكي في نظام الفرامل، قائلة إن: "سلامة الركاب كانت أولوية قصوى وتم تنفيذ الإخلاء بنجاح".

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة من دنفر في الساعة 1.12 مساءً.



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