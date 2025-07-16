إغلاق مطار فانكوفر في كندا بعد اختطاف طائرة صغيرة

اُغلق مطار فانكوفر الدولي، وهو من الأكبر في كندا، لفترة وجيزة بعد معلومات عن "خطف" طائرة صغيرة على ما ذكرت السلطات.

المجال الجوي المحيط بمطار فانكوفر الدولي

وقالت الشرطة إنها "تلقت قرابة الساعة 13,10 رسالة مفادها أن طائرة "سيسنا 172" بمحرك واحد وأربعة مقاعد "حُول مسارها من منطقة جزيرة فانكوفر، وتقترب من المجال الجوي المحيط بمطار فانكوفر الدولي" في غرب كندا.

عمليات هبوط الطائرات توقفت 39 دقيقة

وأوضح الدرك الملكي الكندي في بيان "كان المشتبه به الشخص الوحيد في الطائرة وقد أوقف من دون أي حادث يذكر" إثر هبوطه بالطائرة بعد أقل من ساعة على ذلك.

وقد حُول مسار تسع رحلات كان مقررا هبوطها في مطار فانكوفر على ما جاء في بيان للمطار أشار إلى أن عمليات هبوط الطائرات توقفت 39 دقيقة.

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