مصرع 3 شباب في حادث تسابق دراجات نارية بكفر الشيخ

لقي ثلاثة شباب مصرعهم متأثرين بإصاباتهم في حادث تصادم وقع خلال تسابق بالدراجات النارية على طريق كفر الشيخ – الكراكات، أمام قرية الناصرية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

كانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تسابق بالدراجات النارية، وأسفر عن إصابة عدد من الشباب بإصابات بالغة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بيلا العام.

وتُوفي أحد الشباب فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته، بينما لفظ الآخران أنفاسهما الأخيرة أثناء تلقيهما الرعاية الطبية.

وكشفت سجلات مستشفى بيلا العام أن الضحايا هم:

عمر هاني محمد (17 عامًا) – مقيم بعزبة يوسف

عبد العزيز إبراهيم الشناوي – مقيم بعزبة "خمسة" بقرية الناصرية

محمد عبد الفتاح محمد الشناوي – مقيم أيضًا بعزبة "خمسة" بقرية الناصرية



وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.