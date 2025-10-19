استدعاء مدير مشروع تحت الإنشاء شهد مصرع عاملين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء مدير مشروع شهد مصرع عاملين، إثر انهيار كمية من الرمال عليهما أثناء عملهما داخل موقع تحت الإنشاء، تابع لنادي الجهاز المركزي للمحاسبات بشارع تمر حنا، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثتي الشخصين.



مصرع شخصين أسفل الرمال داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد باحتجاز شخصين أسفل الرمال داخل موقع تحت الإنشاء تابع لنادي الجهاز المركزي للمحاسبات بشارع تمر حنا بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإنقاذ والإغاثة لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن العاملين لقيا مصرعهما نتيجة انهيار مفاجئ للتربة أثناء تنفيذ أعمال الحفر، وتمكن الأهالي من استخراج الجثتين قبل وصول قوات الإنقاذ.

تم تأمين الموقع بالكامل لمنع حدوث أي انهيارات جديدة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

