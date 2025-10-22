المؤبد لسائق توك توك لاتهامه وشقيقه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، لاتهامه وشقيقه، سبق الحكم عليه، بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "قاطع / كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3735 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1266 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سالم ا ح"، 32 سنة، مشرف نظافة، و"بسام ا ح"، سائق توك توك، 31 سنة، مقيمان القلج دائرة مركز الخانكة، لأنهما في يوم12 / 2 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا مادة مخدرة "indazole carboxamides"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيضا "كتر / قاطع"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

