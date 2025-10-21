قرارات محكمة القضاء الإداري في القليوبية بشأن طعون 6 مرشحين لانتخابات النواب

قررت محكمة القضاء الإداري في القليوبية، الدائرة الثانية والأربعين، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد قطب محمود حنفي، ووائل سيد محمد غانم، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور محمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار، ومحمد عامر، رفض طعون 5 مرشحين ضد قرار استبعادهم من الكشوف الانتخابية.

وتقرر إعادة المرشح كريم عز إلى كشوف دائرة بنها وكفر شكر بعد قبول طعنه ضد قرار الاستبعاد.





إحالة طعن آخر إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص



بينما أحالت المحكمة طعن آخر الي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، نظرًا لكون المعني مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.