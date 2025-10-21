الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
قرارات محكمة القضاء الإداري في القليوبية بشأن طعون 6 مرشحين لانتخابات النواب

رفض طعون ٥ مرشحين
رفض طعون ٥ مرشحين علي الترشح بالقليوبية، فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري في القليوبية، الدائرة الثانية والأربعين، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد قطب محمود حنفي، ووائل سيد محمد غانم، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور محمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار، ومحمد عامر، رفض طعون 5 مرشحين ضد قرار استبعادهم من الكشوف الانتخابية.

 وتقرر إعادة المرشح كريم عز إلى كشوف دائرة بنها وكفر شكر بعد قبول طعنه ضد قرار الاستبعاد.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

 
 

 إحالة طعن آخر إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص
 

بينما أحالت المحكمة طعن آخر الي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، نظرًا لكون المعني مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر.

