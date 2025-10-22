الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حادث مأساوي، السيتي يصدر بيان تعزية في وفاة مشجع السماوي قبل مباراة فياريال

أعرب نادي مانشستر سيتي عن حزنه العميق لوفاة مشجعه جاي برادشو، الذي توفي في حادث مأساوي في إسبانيا قبل مباراة الفريق أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا مساء أمس.

وفاة مشجع مانشستر سيتي 

ووجّه النادي في بيان رسمي تعازيه إلى عائلة الراحل وأصدقائه وجميع جماهير السيتي، مؤكدًا تضامنه معهم في هذا الوقت العصيب.

وختم النادي رسالته بكلمات مؤثرة: "من كان سماويًا، يظل سماويًا إلى الأبد".

وحقق مانشستر سيتي الفوز على فياريال بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا  سجلهما إيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

