وزير الإسكان يُصدر 29 قرارا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي والقرى السياحية

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية أجهزة تنمية (القرى السياحية – الفيوم الجديدة – السادات – دمياط الجديدة – غرب بورسعيد – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وتمثلت مخالفات البناء والتعديات في إقامة مباني بارتفاعات ومساحات مختلفة وبناء مقابر، وزراعات موسمية وأشجار وآبار مياه وأسوار، وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانة وصب ردود أمامي وخلفي، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.

