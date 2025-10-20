الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بقيمة مليار دولار، بتروجت تحصل على إسناد لمشروع تطوير حقل للبترول بالجزائر

 حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" على إسناد مبدئي لعقد المقاول العام لمشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بقيمة 1.087 مليار دولار، وذلك عقب اجتياز الشركة لمرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.

و أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استمرار التوسع الخارجي لشركة بتروجت، في ضوء نجاحاتها في تنفيذ مشروعات كبرى بالعديد من الدول، مشيرًا الى ضرورة مواصلة الترويج لقدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على  تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الوزارة، الهادف إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول والشركاء بما يتيح استثمار قدرات شركات القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة خارج مصر وخاصة في الدول العربية والإفريقية.

 

تعاون مشترك بين بتروجت مؤسسة سوناطراك الجزائرية

 وتتعاون شركة "بتروجت" في تنفيذ المشروع مع شركة "Arkad Spa" الإيطالية ضمن تحالف تقوده بتروجت، لصالح مجمع حاسي بئر ركايز الذي يُعد شراكة بين مؤسسة سوناطراك الجزائرية

 وشركة PTTEP التايلاندية، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31,500 برميل يوميًا، والمرافق المرتبطة به، بما في ذلك خطوط الأنابيب لمسافة 217 كم.

ويعد هذا المشروع الهام إنجازًا استراتيجيًا مهمًا للشركة، وثمرة للجهود الكبيرة المبذولة  لتعزيز تواجد بتروجت بقوة داخل السوق الجزائري، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع المشروع القائم لإنشاء ورش تصنيع مشتركة مع مؤسسة "سوناطراك"، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة واستغلال القدرات الفائضة بالشركة، خاصة في الأسواق الخارجية، لتحقيق عوائد مجزية بالعملات الأجنبية.

الجريدة الرسمية